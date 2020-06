RC Lens Mercato : Loïc Badé, une bonne pioche pour le RCL

Le RC Lens a déjà bouclé le recrutement de Loïc Badé du Havre AC, l’officialisation devrait tomber rapidement. L’ex-formateur du défenseur au Paris FC estime que le RC Lens a fait "un sacré bon coup".

RC Lens : Loïc Badé a le niveau pour évoluer en Ligue 1

Le RC Lens a un accord avec Loïc Badé pour son transfert du Havre AC selon la confirmation de La Voix du Nord. En attendant l’annonce officielle de la signature du jeune arrière central au Racing Club, l’ancien coach de ce dernier affirme « qu’il a le niveau pour jouer en Ligue 1 et même aller encore plus haut ». En effet, Mathieu Lacan n’est pas surpris par la progression du joueur de 20 ans, qu'il a eu sous ses ordres au Paris FC. « Son éclosion n’était qu’une question de temps. Il lui a fallu s’adapter au monde pro », a confié le technicien.

Loïc Badé, la bonne pioche du Racing Club de Lens

Lancé au sein de l’équipe professionnelle du Havre AC en janvier 2020, Loïc Badé a joué 7 matchs en Ligue 2 la saison dernière et a été titulaire autant de fois. Et il a été impressionnant. Mathieu Lacan avoue que « ce n’est pas surprenant que le RC Lens s’intéresse à lui ». Franck Haise, l’entraineur des Sang et Or peut se rassurer. Il tient un joueur qui « n’a pas peur de jouer et d’éliminer » d’après le témoignage de son formateur. Pour finir, Mathieu Lacan assure que Loïc Badé est une bonne pioche pour le RC Lens. « En tout cas, c’est un sacré bon coup pour les Lensois » , a-t-il lâché.