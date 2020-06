Stade de Reims : L’OM en négociations pour Hassane Kamara

En quête d’un concurrent pour Jordan Amavi, l’OM aurait décidé de jeter son dévolu sur Hassane Kamara. Le Stade de Reims, le joueur et l’Olympique de Marseille auraient même déjà entamé les discussions.

Coup de foudre de Villas-Boas pour Hassane Kamara ?

Jordan Amavi est le seul latéral gauche de formation de l’OM depuis plusieurs saisons. Pour André Villas-Boas, il convient de corriger cette anomalie cet été car la saison prochaine le club olympien aura besoin d’un effectif étoffé pour son grand retour en Ligue des Champions, après 7 ans d’absence. L’entraîneur marseillais aurait alors décidé de se lancer aux trousses de Hassane Kamara, joueur du Stade de Reims. Le latéral gauche rémois avait laissé une bonne impression à Andoni Zubizarreta, alors directeur sportif de l’Olympique de Marseille, lors du déplacement du Stade de Reims sur la pelouse du Vélodrome à l’ouverture de la saison en août dernier. L’Espagnol limogé, André Villas-Boas, également séduit par le profil du latéral champenois, a décidé de prendre l’affaire en mains. Selon les confidences d’une source proche de l’OM à Foot Mercato, les premières discussions ont même déjà été ouvertes entre toutes les parties concernées, à savoir les dirigeants rémois, le joueur de 26 ans et les recruteurs marseillais, et ces derniers pourraient transmettre rapidement une offre.

Grosse concurrence pour le Rémois

André Villas-Boas aurait élevé le dossier au rang des priorités du mercato estival de l’OM. Mais le technicien portugais devra batailler dur pour espérer rafler la mise. En effet, outre son talent, la situation contractuelle (fin de contrat en juin prochain) et le prix de Hassane Kamara (3 à 5 millions d’euros) attirent plusieurs autres écuries. L’hiver dernier, l'OL, Brighton, Crystal Palace et Watford étaient en lice. Cet été, l’OGC Nice et un autre club de Ligue 1 se sont déjà signalés. Mais c’est surtout la concurrence de Watford que les recruteurs marseillais doivent redouter. D’après le média, le club de Premier League a déjà formulé une offre de 3 millions d’euros plus 2 millions d’euros de bonus. Le mercato estival du natif de Saint-Denis promet d’être mouvementé.