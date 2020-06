Le Barça rejette 150 M€ de Man United pour Ansu Fati

Le FC Barcelone aurait refusé une offre mirobolante de 150 M€ de Manchester United pour le très prometteur Ansu Fati, âgé de seulement 17 ans.

Ansu Fati n’est pas à vendre

Man United prêt à faire des folies pour Fati. Selon les informations du Times, le club anglais aurait proposé une offre de 150 millions d'euros pour s’attacher les services d’Ansu Fati. Celle-ci aurait été repoussée par le Barça. Si Manchester United fait tout pour enrôler le joyau espagnol, les dirigeants de Barcelone n’ont aucune intention de vendre Ansu Fati dès cet été. Il y a quelques jours, le directeur responsable de l'équipe réserve du Barça, Xavier Vilajoana, a déclaré que les champions d'Espagne n'ont pas l'intention de vendre l'ailier du FC Barcelone. "Pour nous, il n'y a pas d'histoire avec Ansu, nous n'avons jamais parlé de le vendre", a-t-il déclaré à Sport. "Nous n'utiliserons pas les joueurs du centre de formation pour faire de l'argent. En principe, nous n'avons pas l'intention de vendre les joueurs qui, selon nous, feront partie de l'équipe première. Je pense qu'il est heureux. Il sera un joueur important dans les années à venir."

Une clause libératoire à 170 M€

On le sait, le Barça a besoin de liquidités pour recruter cet été, mais aimerait conserver son grand espoir et compte sur d'autres joueurs pour renflouer ses caisses. Pour rappel, la clause libératoire d’Ansu Fati a été fixée à 170 M€, de quoi freiner plus d'un club souhaitant récupérer la pépite catalane.