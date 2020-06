FC Nantes : Philippe Mao, nouveau coordinateur sportif

Le responsable de la cellule de recrutement du FC Nantes, Philippe Mao, a été intronisé coordinateur sportif de la Maison Jaune.

Mao, ancien coach des U19 et de la réserve du FC Nantes

Changement dans l’organigramme du FC Nantes. Philippe Mao a été promu coordinateur sportif du club. « Il en avait déjà la fonction, mais pas encore le titre », a expliqué Kita, ce mardi dans une visioconférence organisée depuis la Jonelière. « Il sera responsable de coordonner soit les féminines, l'académie et les professionnels. C'est un rôle qu'on n'avait pas aujourd'hui. Il a pris une certaine envergure aujourd'hui au club. C'est la raison pour laquelle on a décidé de le nommer. Il est à la fois très présent, très proche du coach (Christian Gourcuff) et de la direction également ». Philippe Mao, qui a eu en charge les U19 et la réserve, dirigeait déjà la cellule de recrutement, renforcée cet hiver par l’arrivée de Michel Audrain, un proche de Christian Gourcuff.

"Le mercato va durer longtemps jusqu’en octobre"

Franck Kita est également revenu sur le déroulement du mercato estival pour les Canaris. « Nous souhaitons garder nos meilleurs joueurs », a précisé le directeur général en faisant référence à Imran Louza et Simon Moses. « Il n’y a pas de bon de sortie pour les joueurs dont vous me parlez (Coulibaly, Moutoussamy et Wagué). En revanche, nous ne prolongeons pas le contrat de René Khrin qui arrive à son terme. Il faudra être attentif, car le mercato va durer longtemps jusqu’en octobre ».