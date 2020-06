PSG Mercato : Thiago Silva a choisi sa future destination

Après huit années de bons et loyaux services, Thiago Silva va quitter le PSG librement cet été. Le capitaine parisien est sollicité par de nombreux clubs, mais le défenseur brésilien aurait déjà choisi sa future destination.

Thiago Silva, priorité à la Premier League ?

Il n’y a plus de suspense, Thiago Silva va quitter le Paris Saint-Germain cet été. Dans un entretien accordé au JDD, le directeur sportif du PSG Leonardo, a officialisé le départ du défenseur brésilien dont le bail expire le 30 juin prochain. Cette décision pousse désormais le défenseur à trouver un nouveau point de chute en vue de la saison prochaine et plusieurs clubs seraient déjà venus aux nouvelles pour le recruter. Mais le capitaine parisien a une idée précise de sa future destination. Thiago Silva veut poursuivre sa carrière en Europe et privilégierait les offres en provenance de l’Angleterre. Calciomercato.com révèle en effet que l'ancien défenseur central de l'AC Milan donnerait sa priorité à la Premier League. Les clubs britanniques disposeraient donc d’un sérieux avantage sur cette piste défensive.

Everton et Tottenham s’activent pour Thiago Silva

En Angleterre, Thiago Silva dispose de plusieurs pistes avec des intérêts de Tottenham et d’Everton. Carlo Ancelotti connait très bien le joueur de 35 ans pour l’avoir entrainé au PSG durant la saison 2012-2013. Le coach italien aimerait l’attirer chez les Toffees cet été en vue de renforcer sa charnière défensive. L’heure des retrouvailles entre les deux hommes pourrait bientôt sonner...