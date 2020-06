ASSE : Dispositions de l’AS Saint-Étienne pour la reprise

Ce mercredi 17 juin, l’ ASSE reprend ses activités à L’Etrat. Pour le rendez-vous de la rentrée 2020-2021, le club ligérien a communiqué sur les dispositions arrêtées.

ASSE : Reprise, des dispositions particulières à L'Etrat

Le début de la préparation de la nouvelle saison à l’ASSE sera naturellement différent des précédents, car elle se déroule dans un environnement sanitaire particulier en raison de l’épidémie de Covid-19. Dès lors, l’AS Saint-Étienne « a pris toutes les précautions sanitaires nécessaires », afin de « respecter scrupuleusement les normes fixées par le gouvernement ». Les responsables du club ligérien ont en effet « réaménagé notamment l’un des bâtiments de son siège social », afin de recevoir les joueurs et le staff technique, dans des conditions adéquates. L’ASSE indique que « le port du masque sera bien évidemment obligatoire sur le site, en dehors des séances d’entrainement ». Au sein de L’Etrat, « la distanciation sociale sera une règle de vie incontournable », selon la précision des Verts. Pour ce faire, « les joueurs disposeront d’une chambre individuelle au sein du centre pour se doucher et se changer ».

Tests de dépistage au Covid-19 et entrainements à huis clos

Claude Puel a convoqué tous les joueurs sous contrat pour la saison 2020-2021. Concrètement, Loïc Perrin (34 ans), Yohan Cabaye (34 ans), Théo Vermot (tous en fin de contrat le 30 juin) et Jean-Eudes Aholou (fin de prêt) seront absents mercredi. La première phase de reprise de l’ASSE sera consacrée à « une batterie de tests physiques, médicaux et de dépistage au COVID-19 ». Quant aux séances d’entrainement, elles se dérouleront à huis clos. Les supporters sont donc priés de « ne pas se rendre devant l'entrée principale du centre d'entrainement ».

Préparation, l'ASSE a prévu un stage à Dinard

Concernant le programme des matchs amicaux, il n’est pas encore établi formellement. Il le sera « une fois que la date de la finale de la Coupe de France (contre le PSG) aura été fixée ». Toutefois, l’ASSE a déjà prévu un stage à Dinard (dans le département d'Ille-et-Vilaine), du 10 au 15 août, pour le groupe professionnel. Notons que l'ES Troyes AC a prévu dans son programme officiel de préparation estivale, un match amical contre les Verts, à Saint-Étienne, le 28 juillet 2020.