Valenciennes FC : Jérémie Janot prolonge jusqu’en 2023

Emblématique gardien de but de l’ASSE, Jérémie Janot ne reviendra pas dans le Forez cet été. Et pour cause, le Valenciennes FC a prolongé son contrat ce mardi 16 juin.

Janot rempile au Valenciennes FC jusqu'en 2023

Bien qu'un moment annoncé à l’ASSE à la place de Fabrice Grange, lui-même pressenti à l’OL, Jérémie Janot va rester au Valenciennes FC. Après une saison, il a prolongé son bail avec le club de Ligue 2 jusqu'en juin 2023. L’ancien gardien de but a signé pour deux saisons supplémentaires, son contrat initial allant jusqu’en juin 2021. L’entraineur des gardiens de but n’est pas le seul technicien prolongé par le club nordiste. Emmanuel Wallance, préparateur physique, arrivé à Valenciennes en même temps que lui, a aussi rempilé jusqu’au 30 juin 2023.

Jérémie Janot, l'emblématique gardien de but de l'ASSE

Pour mémoire, l’ancien dernier rempart de l’ASSE est né à Valenciennes et y a été formé avant de rejoindre le centre de formation du club ligérien. Il a ensuite fait quasiment toute sa carrière sous les couleurs de l’AS Saint-Étienne entre 1996 et 2012, soit 16 saisons consécutives. Jérémie Janot a porté 386 fois le maillot des Verts et est devenu l’emblématique gardien de but de l’ASSE. Il a été entraineur des portiers stéphanois en 2016-2017 avant de rejoindre Francis Gillot à l'AJ Auxerre.