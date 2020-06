OM Mercato : Officiel, Yohann Pelé prolonge son contrat

L’OM renforce l’effectif d’André Villas-Boas pour la saison prochaine. Après la signature du premier contrat professionnel de plusieurs jeunes talents, c’est le vétéran Yohann Pelé qui a prolongé son contrat d’un an supplémentaire.

Yohann Pelé prolonge une année

Pour ce mercato estival franco-français, l’OM a décidé de faire les choses étape par étape. Après avoir offert leur premier contrat professionnel à 6 jeunes de son centre de formation, l’Olympique de Marseille est passé à la prolongation des cadres. Premier sur la liste, Yohann Pelé a prolongé ce mardi son contrat d’un an supplémentaire. « Félicitations à Yohann Pelé qui prolonge son aventure avec l’OM », a annoncé le site officiel de l’OM. Une prolongation qui règle la question d’une doublure de Steve Mandanda, puisque l’ancien Toulousain est le N°2 dans les cages phocéennes.

L’Albatros, un miraculé pour l’OM

Arrivé à l’Olympique de Marseille en 2015, Yohann Pelé n’a été le gardien N°1 que sur une seule saison (2016-2017). Steve Mandanda, présent depuis 2007, avait alors quitté le club pour rejoindre Crystal Palace. En fin de contrat cette saison, l’ex-Havrais avait clairement été annoncé sur le départ. « Alors que sa belle aventure olympienne aurait pu s’arrêter là, le Club a décidé de prolonger le contrat de Yohann Pelé d’un an, et s’en félicite », a reconnu le club olympien dans un communiqué. Malgré ses 37 ans, il a été prolongé. Pour justifier cette prolongation surprise, le communiqué a évoqué le « professionnalisme » et l’ « expérience » de l'ancien Sochalien comme « étant des éléments importants dans la vie du groupe ».