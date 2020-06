Ex-OL : Henri Bedimo annonce sa retraite officielle !

Âgé de 36 ans, Henri Bedimo met un terme à sa carrière. Le Camerounais était sans club depuis sa rupture de contrat à l'Olympique de Marseille en 2018.

Henri Bedimo dit stop après plus de 300 matchs en Ligue 1

Sur Instagram, Henri Bedimo a annoncé raccrocher les crampons. "THE END. Je ferme mon chapitre de footballeur professionnel. Je ne saurais partir sans remercier entraîneurs, bénévoles, personnel et sans oublier mes chers supporters. Sans vous je n'aurais pas été à ce niveau. J'ai été fier de défendre les couleurs de mon pays, ce fut avec joie et honneur. Il me restera 15 années de merveilleux souvenirs... Merci à tous et vive le football !" a-t-il légendé.

Formé à Grenoble, Bedimo a débuté en professionnel avec Toulouse. Après des passages au Havre, Châteauroux et Lens, il joue durant 2 saisons au Montpellier Hérault SC, club avec lequel il remporte la Ligue 1 en 2012 et dispute ses premières rencontres de Ligue des Champions. Il rejoint ensuite l'Olympique Lyonnais (2013-2016). Sa dernière année n'est pas à la hauteur de ses deux excellents premiers exercices, il est transféré à l'OM en 2016. Il est licencié après 23 matchs. Le latéral droit a porté le maillot des Lions Indomptables à 52 reprises (pour 1 but), avec en point d'orgue une participation à la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Il joue le dernier match de son équipe contre le pays hôte (1-4).