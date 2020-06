RC Lens Mercato : Révélations de Montanier sur son limogeage

Ancien entraineur du RC Lens, Philippe Montanier est revenu sur son limogeage du Racing Club, le 25 février 2020, alors que le club était 3e de Ligue 2.

RC Lens : Montanier n'a pas compris la décision des dirigeants

Philippe Montanier a été viré du RC Lens à l’issue de la 26e journée de Ligue 1, suite à deux défaites consécutives contre LB Châteauroux (3-2) et le SM Caen (1-4). Avec du recul, le technicien français ne comprend toujours pas la décision des dirigeants des Sang et Or. « Il y a eu un peu de moins bien et les dirigeants ont décidé de changer. Je n’ai pas compris parce que je sais qu’une saison est toujours difficile », a-t-il confié, sur le site internet de son nouveau club, le Standard de Liège. Philippe Montanier rappelle pourtant que son équipe a été « championne d’automne et était bien partie » pour valider son retour en Ligue 1 à l’issue de la saison. Finalement, la saison a été arrêtée à la 28e journée et le RC Lens a été promu dans l’élite en étant 2e de Ligue 2, derrière le FC Lorient. Une deuxième place retrouvée grâce à Franck Haise, le successeur du coach de 55 ans. Il a signé deux victoires, respectivement contre le Paris FC et l’US Orléans pour y parvenir.

Philippe Montanier évoque un limogeage « brutal »

Selon les explications de Philippe Montanier, les dirigeants du RC Lens se sont demandés s’il pouvait redresser la barre après deux défaites de suite. « Ils se sont posé la question et ils ont pensé que non ! Je pense que c’est ce qui s’est passé », a-t-il expliqué. Rappelons que le Racing Club avait chuté, après les deux défaites, à la 3e place de Ligue 2, au profit de l’AC Ajaccio (2e), mais avec 7 points de retard sur le leader, le FC Lorient. Pour finir, le nouvel entraineur des Rouches souligne qu'il n’a pas aimé la façon dont il a été remercié. Il estime que « cela a été très brutal, car il ne s’y attendait pas ».