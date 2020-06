Bayern Munich : Tolisso, Hernandez, Matthäus donne son avis

Véritable légende du Bayern Munich, Lothar Matthäus s'est exprimé aux sujets de Lucas Hernandez et Corentin Tolisso, deux joueurs dont l'avenir dans le club bavarois reste incertain.

Tolisso et Hernandez sur la liste des départs au Bayern Munich

Annoncé sur le départ, Lucas Hernandez intéresse plusieurs clubs en Europe, dont le PSG. Quant à Corentin Tolisso, qui accumule les blessures, aurait reçu des propositions, notamment celle de Manchester United. Légende du club (410 matchs), Lothar Matthäus a placé les deux Français sur sa liste des départs. "Ils sont champions du monde et veulent bien sûr jouer régulièrement et être importants pour leur équipe. (...) Je ne veux vraiment pas parler de mauvais achats avec ces deux-là, car ils ne le sont pas. Ce sont certainement de bons joueurs de football pour qui les choses ont été très malheureuses ces derniers temps. Je veux parler surtout des longues et douloureuses blessures qu'ils ont subies" a déclaré Matthäus sur Sky Germany.

Les champions du monde pas aidés par leurs blessures

Arrivé cet été en Bavière contre 80 M€ en provenance de l'Atlético Madrid, Lucas Hernandez n'a pris part qu'à 20 rencontres du Rekordmeister cette saison et pourrait déjà poser ses valises loin de Munich. Vente la plus onéreuse de l'histoire de l'Olympique Lyonnais pendant quelques semaines (dépassée depuis par celles de Mendy, Lacazette, Ndombele), Corentin Tolisso avait rejoint le Bayern contre 41,5 M€ en 2017. Ses blessures de longue durée (ligaments croisés, cheville) ne l'ont pas aidé dans sa progression. En 3 ans, il n'a disputé que 69 matchs du Bayern Munich, mais a tout de même inscrit 14 buts.