OM : Adil Rami réclame le départ de Jacques-Henri Eyraud

Adil Rami, ancien joueur de l’OM, poursuit Jacques-Henri Eyraud de sa rancune. Le défenseur central réclame le départ du président de l’Olympique de Marseille.

Adil Rami « espère vraiment qu’Eyraud va quitter » l’OM

Ancien défenseur central de l’OM (2017-2019), Adil Rami ne rate pas une occasion de s’attaquer à Jacques-Henri Eyraud. Lors d’une récente sortie, le champion du monde français 2018 avait déclaré qu’il avait abusivement été licencié par le dirigeant olympien (été 2019), mais qu’il était peiné de savoir que c'était l’OM qui allait payer après le passage devant les Prud’hommes. Cette fois, l’ancien Lillois revient à la charge et réclame le départ de Jacques-Henri Eyraud de la direction de l’Olympique de Marseille. Dans une interview accordée à So Foot, l’ex-taulier du FC Séville se dit « supporter de l’OM » et « espère vraiment qu’Eyraud va quitter le club ».

Pourquoi Eyraud devrait-il être viré de l'OM ?

Adil Rami croit avoir une bonne raison de réclamer le départ de Jacques-Henri Eyraud. Selon l’ancien joueur du Milan AC, le dirigeant marseillais n’est pas un grand dirigeant. « Il y a des grands présidents en France, mais à mes yeux, il n’en fait pas partie », a argumenté l’ancien Valencian. Après son limogeage de l’écurie phocéenne pour avoir participé à l'émission Fort Boyard et suivi un défilé de mode à Monaco sans la permission des dirigeants marseillais, Adil Rami avait débarqué à Fenerbahçe (Turquie). Après quelques mois très compliqués avec le club de Super Lig, le joueur a atterri au PFC Sotchi (Russie) en février dernier. Aux dernières nouvelles, il aurait quitté le club russe pour n'avoir jamais reçu son salaire...