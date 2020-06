Ligue des champions : Juventus - OL, fixés sur le lieu du match

L’ OL est situé sur son match retour de Ligue des Champions contre la Juventus. Selon les informations de L’Équipe, l’Olympique Lyonnais sera reçu à Turin et non à Lisbonne.

L'OL se déplacera sur le terrain de la Juventus le 7 ou le 8 août

L’OL ne jouera pas son match retour des 8es de finale de la Ligue des Champions contre la Juventus sur un terrain neutre. Les Gones se déplaceront à l’Allianz Stadium le 7 ou le 8 août d’après le quotidien sportif. Finalement, ce sont les quarts de finale qui sont maintenus à Lisbonne au Portugal. Les huit équipes qui seront qualifiées se retrouveront dans le pays natal de Cristiano Ronaldo, pour le « Final 8 ». Comme le choc décisif entre l’OL et la Juve, les autres 8es de finale retour de la Ligue des Champions : Bayern-Chelsea, Barcelone-Naples et Manchester City-Real Madrid sont également maintenus sur les terrains des équipes qui reçoivent.

L'OL à un match du « Final 8 » prévu à Lisbonne

L’Olympique Lyonnais avait battu la Juventus (1-0) au Groupama Stadium le 26 février 2020, grâce à un but de Lucas Tousart (31e). L'équipe de Rudi Garcia a donc une petite avance sur la qualification pour le tour suivant. Un match nul suffirait à l'OL pour passer. Si les Gones se qualifient aux dépens de la Vieille Dame, ils prendront part aux quarts de finale regroupés dans la capitale portugaise. Un « Final 8 » prévu entre le 12 et le 23 août si l’on en croit la source. Notons que le Comité exécutif de l'UEFA se réunit ce mercredi 17 juin. Et l’instance faitière du football européen indique que les nouvelles dates, ainsi que toutes les autres décisions clés sur la Ligue des Champions seront publiées sur son site internet dès qu'elles seront officielles.