Stade Rennais Mercato : La piste Mohammed Salisu s’éloigne

Solide et athlétique dans la défense du Real Valladolid, Mohammed Salisu est pressenti pour rejoindre le Stade Rennais cet été. Mais le club breton pourrait voir le joueur de 21 ans lui filer entre les doigts.

Mohammed Salisu prêt à snober le Stade Rennais ?

Malgré la saison mitigée du Real Valladolid, Mohammed Salisu s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs de l'effectif du club. Ses belles prestations en Liga ne sont pas passées inaperçues. En quête d'un renfort défensif, le Stade Rennais aimerait s’offrir les services de Mohammed Salisu cet été. Les recruteurs de Rennes se seraient rapprochés de l’entourage de l'international ghanéen pour tenter de le convaincre de rejoindre la Bretagne. Le club breton aurait même formulé une offre à Valladolid pour son transfert. Les deux clubs ayant trouvé un accord pour son transfert à hauteur de 12 millions d'euros, il ne resterait plus qu’à convaincre le défenseur central de rejoindre les Rouges et Noirs cet été. Mais la Cadena SER fait de nouvelles révélations sur le dossier. La radio espagnole indique que Mohammed Salisu aurait rompu les négociations avec les dirigeants du Stade Rennais et se dirigerait finalement vers la Premier League.

Le défenseur central se rapproche de Southampton

La source indique que c’est Southampton qui serait bien placé à l’heure actuelle pour arracher la signature de Mohammed Salisu au grand dam des Rennais. D’autres clubs britanniques, tels que Newcastle et Wolverhampton, seraient également sur les traces du défenseur central. Les Bretons pourraient donc essuyer un échec sur ce dossier.