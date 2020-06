FC Nantes : Fraude fiscale, Franck Kita se montre rassurant

Le président du FC Nantes fait l’objet d’une enquête suite à un soupçon de fraude fiscale révélée il y a trois ans. Franck Kita a réagi suite aux derniers développements de cette affaire.

FC Nantes : Franck Kita, « il n'y aura aucun impact sur le club »

Depuis 2017, Waldemar Kita, le propriétaire du FC Nantes est au centre d’une enquête du Parquet national financier (PNF). Il est soupçonné de fraude fiscale. Samedi dernier, L’Équipe a fait savoir que des biens du patrimoine personnel du dirigeant des Canaris ont été saisis. La source croit savoir qu’un yacht d'une valeur de 2,5 M€, appartenant à Waldemar Kita, a été confisqué sur demande du PNF. Interrogé sur cette affaire, Franck Kita estime que l’enquête préliminaire ouverte par le Parquet contre son père « est une procédure normale ». Pas du tout inquiet d'une répercussion de l'affaire sur le FC Nantes, le directeur général délégué du FCN indique que « leurs avocats ont déjà répondu. » « Ce que je peux juste dire, c'est qu'il n'y aura aucun impact sur le club. C'est un contrôle fiscal classique, une procédure plus ou moins longue, avec des mesures habituelles », a expliqué le fils de Waldemar Kita ce mardi, lors d’une visioconférence de presse, dans des propos rapportés par le quotidien sportif.

Le projet « YelloPark » abandonné à cause des soupçons de fraude fiscale

Pour rappel, la Métropole de Nantes s’est retirée du projet « YelloPark » en février 2019, suite à la révélation de soupçons de fraude fiscale qui pèsent sur le boss des Jaune et Vert. Ledit projet était relatif à la construction d’un nouveau stade pour le FC Nantes. Un projet conçu par le patron des Jaune et Vert et évalué à 200 M€. La maire de la Cité des Ducs, Johanna Rolland avait finalement refusé de céder la parcelle réservée à la réalisation du projet, remettant ainsi en cause le protocole d'accord signé en décembre 2017 avec Waldemar Kita.