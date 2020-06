Stade de Reims : Hassane Kamara, Nice fait une entrée choc

Performant avec le Stade de Reims cette saison, Hassane Kamara serait convoité par plusieurs écuries pour le mercato estival. Mais l’OGC Nice semble faire la course en tête pour la signature du latéral gauche rémois.

L’OGC Nice favori pour Hassane Kamara ?

La défense du Stade de Reims pourrait être très pillée cet été. Alors que le défenseur central Axel Disasi est annoncé dans le viseur de clubs de Liga (FC Séville, Real Sociedad…) et de Premier League (Wolverhampton, Southampton…), le latéral gauche Hassane Kamara serait la cible de plusieurs clubs, dont l’OGC Nice. Selon les informations de L’Equipe ce mardi, les recruteurs niçois auraient appuyé sur l’accélérateur et seraient même favoris pour la signature du joueur de 26 ans, auteur de 2 buts en 23 matches de Ligue 1 cette saison. L’OGC Nice vit un début de mercato estival très mouvementé, avec l’officialisation du défenseur central Robson Bambu en provenance de l’Athletico Paranaense et la très probable arrivée du milieu de terrain Morgan Schneiderlin en provenance d’Everton.

Concurrence de l’OM sur la piste du Rémois

Mais le dossier Hassane Kamara semble encore loin d’être pliée par l’OGC Nice. Plusieurs autres clubs, dont l’OM, seraient attirés par le profil du latéral gauche. Foot Mercato a fait part de l’intérêt d’André Villas-Boas pour Hassane Kamara afin de doubler Jordan Amavi, seul latéral gauche de l’Olympique de Marseille depuis le départ de Patrice Evra (novembre 2017). Le site sportif indiquait même que les négociations étaient déjà entamées entre tous les protagonistes du dossier, à savoir les dirigeants champenois, l’ancien Toulousain et les recruteurs marseillais. La concurrence s’annonce donc très serrée entre les Marseillais et les Niçois pour la signature du Gambien.