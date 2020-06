FC Metz Mercato : Thierry Ambrose s’engage définitivement

Après un prêt d’une saison, le FC Metz a annoncé le transfert définitif de Thierry Ambrose en provenance de Manchester City. L’ex-international U18 tricolore (3 sélections) foulera donc à nouveau les pelouses de Ligue 1 la saison prochaine, et espère pouvoir inscrire son premier but dans la compétition.

Thierry Ambrose signe jusqu’en 2023 avec le FC Metz

Le FC Metz a publié ce mardi un communiqué dans lequel il annonce le transfert définitif de Thierry Ambrose, prêté en 2019 avec une option d’achat automatique de 2 millions d’euros par Manchester City. C’est désormais un contrat de 3 ans qui attends le natif de Sens, qui « espère poursuivre sa progression et contribuer au succès du club mosellan dans l’élite du football français ».

Thierry Ambrose, un parcours mouvementé

Formé à l’AJ Auxerre, Thierry Ambrose a ensuite été transféré à Manchester City en juillet 2013. Il ne réussira cependant pas à entrer dans les plans des entraîneurs citizens, ne prenant part à aucun match avec l’équipe première. Prêté pendant une saison au NAC Breda, il s’imposera en titulaire indiscutable dans la formation néerlandaise et comptabilisera 10 buts et 6 passes décisives en 31 matchs. Un passage au RC Lens lui permettra de découvrir la France, où il réussit à inscrire 5 buts et délivrer 4 passes décisives avant de rejoindre les Grenats pour un nouveau prêt. Il n’arrivera cependant pas à prendre du poids et disputera 19 matchs, pour un total de seulement 629 minutes. Maladroit dans le dernier geste cette saison au FC Metz, il n’a pas encore réussi à ouvrir son compteur buts dans le club lorrain.