OL Mercato : Leicester et Tottenham sur Moussa Dembélé

Courtisé en Europe, Moussa Dembélé, attaquant à l' OL, voit deux nouveaux grands clubs s’intéresser à lui. Pour convaincre l’ Olympique Lyonnais de le laisser partir, les courtisans devront débourser aux alentours de 40 millions d’euros.

Moussa Dembélé ne manque pas de prétendants

Ce mercato estival, l’ Olympique Lyonnais a de très fortes chances de perdre Moussa Dembélé. Le buteur a réalisé deux grosses saisons avec les Gones, ce qui en fait un des joueurs les plus courtisés de ce mercato estival. En Italie, l’Inter Milan cherche déjà à attirer le natif de Pontoise dans ses filets, mais c’est en Angleterre qu’il dispose du plus grand nombre de prétendants. Manchester United, Chelsea et Arsenal s'intéressent de près à sa situation. Dernièrement, c'est Tottenham et Leicester qui ont pris position pour le joueur de 23 ans, selon les informations de France Football. Brendan Rogers, l’entraîneur des Foxes voudrait à nouveau avoir sous ses ordres l’attaquant lyonnais qu’il avait entrainé au Celtic entre 2016 et 2018. De son côté, José Mourinho, l'entraîneur de Tottenham voit en lui un potentiel remplaçant ou complément de Harry Kane, annoncé sur le départ.

Moussa Dembélé a séduit l’Europe depuis Lyon

En seulement 2 saisons, Moussa Dembélé a su mettre en avant tout son talent avec l' Olympique Lyonnais. Sous le maillot de l’ OL, il a disputé 88 matchs, pour un total de 42 buts inscrits et 13 passes décisives réalisées. Très adroit devant le but, il présente l’avantage de déjà connaître la pression d’une coupe d’Europe. Il a disputé la Ligue des Champions avec le Celtic et l' OL.