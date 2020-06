Nîmes Olympique : Nouveau coup dur pour Clément Deprès

510 jours après sa grave blessure au genou, Clément Deprès n’a toujours pas rejoué une seule minute. L’attaquant du Nîmes Olympique devrait subir une dernière opération mardi, avant de pouvoir espérer jouer à nouveau en Ligue 1.

Clément Deprès s’est gravement blessé

Le 23 janvier 2019, lors d’un match à domicile face au LOSC, Clément Deprès inscrivait son premier doublé en Ligue 1. Aujourd’hui encore, ce match est toujours le dernier que le buteur du Nîmes Olympique a pu disputer. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, il espérait pouvoir regagner les terrains en septembre, mais l’état de son genou a empiré, le contraignant à repousser la date de son retour. Selon le Midi Libre, le joueur de 25 ans devrait subir une nouvelle opération mardi avant d’entamer 6 semaines de rééducation.

Sa meilleure saison au Nîmes Olympique

Cette blessure a interrompu Clément Deprès qui réalisait pourtant sa meilleure saison. Depuis le début de sa carrière il a disputé 65 matchs (54 avec Nîmes et 9 avec Châteauroux), a inscrit 9 buts et délivré 1 passe décisive. Lors de la saison 2018-2019, avant de se blesser, il avait participé à 17 matchs de Ligue 1 (434 minutes seulement), pour un total de 4 buts et 1 passe décisive.