Bundesliga: Le Bayern champion après le succès face au Werder

Le Bayern Munich s’est imposé 1-0 sur la pelouse du Werder Brême ce mardi et remporte donc son 30e titre de champion d’Allemagne, son huitième consécutif.

Huitième titre consécutif pour le Bayern Munich

Le règne continue. Il ne faisait quasiment plus aucun doute que le Bayern allait remporter une nouvelle Bundesliga après le Klassiker. Les coéquipiers de Thomas Muller n'ont pas tremblé dans cette dernière ligne droite vers le titre. Avec une 7e victoire en autant de rencontres depuis le retour du football en Allemagne, ils ont roulé sur la concurrence et s'emparent de leur trentième titre en Bundesliga suite à leur victoire (0-1) sur la pelouse du Werder Brême.

Le triplé pour le Bayern ?

Robert Lewandoski a inscrit l’unique but de la rencontre qui fut suffisant pour confirmer le triomphe du club bavarois avant les deux derniers matchs à jouer. À dix minutes du terme, Alphonso Davies, sanctionné après un contact avec Milos Veljkovic, a été expulsé. Mais plus rien ne sera marqué dans cette partie. Le Bayern détient 10 points d’avance sur le Borussia Dortmund qui ne pourra plus refaire son retard.

Champion d’Allemagne, presque qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, les Bavarois ont aussi validé leur billet pour la finale de la Coupe d’Allemagne. De quoi rêver d’un triplé comme en 2013.