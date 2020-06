LOSC : Christophe Galtier affiche son objectif de la saison

Au moment où le LOSC a repris le chemin de l’entraînement, Christophe Galtier s’est exprimé sur la saison à venir. Le coach du Lille OSC a donné des nouvelles de son groupe tout en dévoilant le grand objectif de la saison prochaine.

Christophe Galtier rêve grand pour la Ligue Europa

Quatrième de Ligue 1 au terme de la saison écoulée, le LOSC devra se contenter de la Ligue Europa la saison prochaine. Christophe Galtier a déjà les yeux tournés vers l’exercice à venir. L’entraîneur du Lille OSC ne se fixe pas de limite en Coupe d’Europe. « C’est une très belle compétition, organisée sur le même format que la Champions League, avec de très bonnes équipes (…) Evidemment, l’objectif sera d’aller loin dans cette compétition que je connais déjà pour l’avoir disputée avec Saint-Etienne », a déclaré le coach du LOSC au site officiel du club. A noter que jusqu’ici Lille n’est jamais allé au-delà des huitièmes de finale de la Ligue Europa. C’est donc pour faire mieux que Christophe Galtier a déjà repris le travail avec ses hommes au domaine de Luchin.

Galtier sans Osimhen, Weah et Yazici

Toutefois, trois Dogues n’ont pas encore repris les entraînements. Timothy Weah et Yusuf Yazici reviennent tous les deux de blessure. Pour le moment, Christophe Galtier est également privé de Victor Osimhen, le meilleur buteur lillois la saison dernière (18 buts en 38 matches). Le coach du LOSC a justifié l’absence de l’attaquant nigérian. « Victor Osimhen a eu le malheur de perdre son papa pendant cette période terrible et n’a pas pu être proche des siens. On a donc décidé avec le club de le laisser en famille pour les funérailles. Il est donc absent pour quelques jours », a expliqué l’entraîneur lillois.