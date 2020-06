Dijon FCO : Départ de Mavididi, l'entraîneur Jobard pointé

Malgré son prêt réussi au Dijon FCO, Stephy Mavididi n’a pas été conservé par le club. Le joueur prêté par la Juventus Turin tient l’entraîneur dijonnais Stéphane Jobard pour responsable de la fin de son parcours au club.

Stephy Mavididi veut tester la Premier League ?

Prêté par la Juventus Turin l’été dernier, Stephy Mavididi sort d’une bonne saison avec Dijon FCO. Son bilan est de 5 buts inscrits en 24 matches de Ligue 1 Conforama pour un total de 8 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues. Une performance fort appréciable au sein d’une attaque dijonnaise qui n’a marqué que 27 buts en 28 matches de Ligue 1 et 34 buts toutes compétitions confondues. Ce bilan très peu flatteur fait de l’écurie bourguignonne la 3e pire attaque de Ligue 1 cette saison. Et pourtant, Stephy Mavididi n’a pas été conservé par Dijon FCO. Alors qu’on aurait pu croire que cette décision était liée à son option d’achat de 4,5 millions d’euros, le communiqué du club dijonnais officialisant son départ a expliqué que l’attaquant anglais de 22 ans « a clairement fait part de son désir de ne pas rejouer en France, mais plutôt en Angleterre ».

L’entraîneur Stéphane Jobard fautif ?

Loïc Tanzi a contacté le joueur formé à Arsenal. Selon le journaliste de RMC Sport, Stephy Mavididi lui aurait expliqué qu’il avait demandé aux dirigeants bourguignons « de ne pas lever son option d'achat en raison d'un "manque de complicité" avec Stéphane Jobard », l'entraîneur du club. Le technicien ne l’aurait pas assez mis à son aise pour lui permettre de s'épanouir dans son groupe. Même si les 24 matchs de Ligue 1 et 16 titularisations dont il a bénéficié contredisent les affirmations de l'intéressé, celui-ci s'est bien séparé du club français.