LOSC : Arrêt de la Ligue 1, Galtier plus sage que Lopez !

L’arrêt de la Ligue 1 et le classement définitif de la saison qui a suivi a fait grand bruit. Au LOSC, le président Gérard Lopez a donné un avis critique sur cette décision ainsi que le classement qui l’a entérinée. Christophe Galtier ne partage pas du tout le positionnement de son président dans une réponse qui a tout d’un recadrage de son propos.

LOSC : Gérard Lopez denonçait une décision précipitée

Dans les colonnes de L’Equipe, le patron du LOSC Gérard Lopez avait regretté la décision de la Ligue de Football Professionnel de mettre fin à la Ligue 1 Conforama dans les temps forts de la pandémie de Covid-19. Il regrettait cette décision parce qu’elle empêchait son club Lille OSC d’arracher une qualification en Ligue des Champions cette saison. Le patron des Dogues ne reconnait même pas les deuxième et troisième place de l’OM et du Stade Rennais. « Je remarque que même des gens qui pensaient que l'arrêt était bon à l'époque changent de bord ces derniers jours. On commence à faire l'unanimité. On est allé trop vite en besogne », confiait encore le président lillois dans les colonnes de L’Equipe.

Lille OSC : Christophe Galtier n'a pas le temps de ressasser

Christophe Galtier n’est pas du tout pour ressasser le passé alors qu’une décision a été prise et qu’elle s’imposera à tout le monde. Il ne critique pas la décision de l’arrêt de la Ligue 1 Conforoma, décision qu’il conforme à l'ambiance du moment. « Je ne me suis volontairement pas exprimé pendant trois mois sur ce sujet car la vérité d’un jour n’était pas forcément celle du lendemain », a commencé par dire l’entraîneur du LOSC avant d’ajouter : « Aurait-il fallu reprendre ? C’est facile de dire oui aujourd’hui. Il y avait une décision à prendre. Elle était difficile et personne ne savait alors si c’était la bonne ou la mauvaise. Il faut maintenant penser à notre football, regarder devant et arrêter de dire qu’il aurait fallu faire ceci ou cela. »

Les joueurs lillois étaient deçus

A côté de cette position très claire, l’ancien coach de l’ASSE a livré son sentiment personnel qui est « qu’on a peut-être fermé la porte trop rapidement » à une reprise de la saison. En ce qui concerne les réactions des joueurs, le technicien du LOSC a confié « qu'ils étaient forcément déçus, car nous étions sur une pente ascendante. On est donc tous logiquement frustrés de ne pas avoir pu aller jusqu’au bout et remplir notre objectif. »