PSG Mercato : annoncé vers le Bayern, Tanguy Kouassi fracassé

Nianzou Tanguy Kouassi, annoncé vers le Bayern Munich, a essuyé une violente critique à cause de son refus de s’engager avec le PSG, son club formateur, qui lui a permis de jouer ses premiers matchs professionnels. Le jeune défenseur de 18 ans a choqué avec sa décision de partir du Paris Saint-Germain cet été.

Difficile de comprendre la décision de Tanguy Kouassi, le défenseur central du PSG, aligné 13 fois par Thomas Tuchel la saison dernière. Le jeune français, malgré ce conséquent temps de jeu qui lui a permis de mettre en avant ses qualités, ne compte pas rester au Paris Saint-Germain. Un temps proche du Stade Rennais FC, c’est carrément avec le géant allemand le Bayern Munich qu’il pourrait prochainement s’engager. Cette décision de tourner le dos au club qui l’a formé ne plait pas du tout et c’est un ancien joueur du PSG qui s’est chargé de le faire savoir à Tanguy Kouassi.

Jérôme Rothen, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain est sidéré par la décision du jeune défenseur de partir du club. Cette décision est d’autant plus difficile à comprendre pour l’ancien milieu de terrain que Tanguy Kouassi, outre le temps de jeu qu’il a eu, a bénéficié d’une offre de contrat professionnel de la part de ses dirigeants. « Je trouve ça purement scandaleux. Je suis contre ce genre d’attitude », s’est prononcé Jérôme Rothen. Dans l'After Foot de RMC, le consultant sportif explique que « Ces jeunes-là, ils doivent au PSG de rester. » Il ne comprend pas qu’un jeune joueur refuse une offre d’un club comme le Paris Saint-Germain où il peut poursuivre sa progression.

C’est donc sous ces critiques que le jeune franco-ivoirien va quitter le Paris Saint-Germain pour le Bayern Munich. Le journaliste Fabrizio Romano a confirmé : « Tanguy Kouassi va signer avec le Bayern Münich en tant que joueur libre. Accord total atteint. Le défenseur central français a décidé de quitter le PSG et les dirigeants de ce club sont "furieux". »

Confirmed @cfbayern and here we go: Tanguy Kouassi is going to sign with Bayern Münich as a free agent. Total agreement reached. The French CB has decided to leave PSG and club directors are “furious”.