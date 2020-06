Barça Mercato : Lionel Messi, ça avance pour sa prolongation

Ce n’est plus un secret, la direction du FC Barcelone s'active pour prolonger le contrat de Lionel Messi, lié au club jusqu'en juin 2021. Et selon les informations de la presse espagnole, les discussions évoluent dans le bon sens entre les deux parties.

Deux années supplémentaires pour Lionel Messi ?

Lionel Messi réalise une excellente saison 2019-2020 avec le FC Barcelone. De retour à la compétition après une longue période d’inactivité en raison de la crise du coronavirus, l’international argentin a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives lors des deux dernières rencontres du Barça. Lionel Messi comptabilise désormais 26 buts et 18 passes décisives en 33 rencontres (toutes compétitions confondues). Pour récompenser son joyau argentin, la direction du FC Barcelone souhaite prolonger son contrat expirant le 30 juin 2021. Selon les informations de Mundo Deportivo, les dirigeants catalans ont déjà entamé les négociations avec le clan Messi pour la prolongation de son bail. Le média ibérique explique que les Blaugranas aimeraient que la Pulga signe un nouveau bail de deux années supplémentaires (une année, puis une autre en option), soit jusqu'en 2023. Cette proposition ne laisserait pas insensible le joueur de 32 ans.

Lionel Messi et le FC Barcelone proches d’un accord ?

Même si rien n’a encore fuité concernant le futur salaire de Lionel Messi, les négociations deviennent de plus en plus concrètes entre les deux camps. Selon la source, Josep Maria Bartomeu, président du FC Barcelone, affiche très clairement sa volonté de boucler ce dossier le plus rapidement possible. En cas d’accord entre les deux parties, Lionel Messi pourrait donc continuer à jouer au sein de son club formateur jusqu’à ses 34 ans.