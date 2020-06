Ex-Toulouse FC Mercato : Casanova confirme des négociations

Alain Casanova a quitté le Toulouse FC en début de saison 2019-2020. Huit mois après, il n’a toujours pas trouvé de nouveau club. Toutefois, il confirme des contacts.

Casanova a eu des discussions stoppées en raison de la crise sanitaire

Alain Casanova est en quête d’une nouvelle équipe, après son départ du Toulouse FC le 10 octobre 2019. Dans ses confidences au quotidien Le Parisien, il a fait savoir qu’il a été contacté par des clubs et des négociations ont même été entamées, avant la propagation de l’épidémie de coronavirus et l’arrêt des compétitions. « Des discussions étaient en cours avant le confinement. Tout a ensuite été gelé », a révélé le technicien de 58 ans. Alors qu’il espérait trouver un nouveau projet sportif cet été, Alain Casanova se retrouve dans l’incertitude à cause de la crise économique engendrée par la pandémie de Covid-19. « Aujourd’hui, le football est confronté à une crise économique très importante. Certains clubs sont particulièrement impactés, la visibilité réduite et les inconnues nombreuses », a-t-il souligné. Alors qu’il « espère rebondir sur un banc la saison prochaine », l’ancien coach du Toulouse FC voit ainsi des pistes se refermer. Du coup, il avoue « ne plus être sûr de rien ».

Alain Casanova critique ses homologues entraineurs

Alain Casanova a également pointé le manque de solidarité et de confraternité entre les entraineurs de football en France. « On n’est pas assez forts et solidaires dans cette corporation pour se serrer les coudes », a-t-il déploré. L’ancien gardien de but a ensuite enfoncé le clou. Selon lui, « en France, on est des gens très égoïstes et très individualistes ». Il déclare que ses confrères « se préoccupent avant toute chose de leur propre personne ». Pour justifier ses critiques, Alain Casanova avoue qu’il a eu très peu de soutien, quand il a quitté le Toulouse FC. Pour rappel, le coach natif de Clermont-Ferrand avait été limogé par le RC Lens, en début de saison 2017-2018, après 4 défaites lors des 4 premières journées de Ligue 2.