Man United Mercato : Aston Villa trop gourmand pour Grealish !

Déjà intéressé par Jack Grealish, milieu de terrain d'Aston Villa, avant la suspension de la Premier League, Manchester United n'aurait pas changé d'avis suite à l'arrêt de la compétition et au manque de discipline du joueur de 24 ans durant le confinement.

Aston Villa demande 90 M€ pour Jack Grealish !

Jack Grealish, élément moteur d'Aston Villa cette saison avec 7 buts et 6 passes décisives en Premier League, intéresse beaucoup Manchester United. Si les Villans espèrent garder leur milieu de terrain en cas de maintien, ils pourraient cependant céder si une offre de 80 M£ (environ 90 M€) arrivait sur la table, croit savoir le Daily Mail. Cependant, Ed Woodward, le vice-président exécutif de MU, a du mal à penser qu'Aston Villa garde le tarif de Grealish inchangé même après la crise. Une revue à la baisse serait loin de lui déplaire, puisque les autres cibles des Red Devils sont très onéreuses. Tottenham réclame 225 M€ pour Harry Kane et le Borussia Dortmund demande 112 M€ pour Jadon Sancho.

En cas de relégation, on voit mal comment Jack Grealish pourrait poursuivre sa carrière en Championship, lui qui aspire à découvrir la Ligue des Champions et l'équipe nationale d'Angleterre. Courant mars, le capitaine d'Aston Villa avait bravé les règles du confinement et s'était excusé en versant son amende - près de 200 000 € - à l'hôpital infantil de Birmingham. Les Claret and Blue reprennent dès ce soir leur opération maintien, ils reçoivent Sheffield United. Villa compte deux points de retard sur le premier non-relégable, Jack Grealish aura de quoi briller.