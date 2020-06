AS Monaco : Raggi a des griefs contre le club du Rocher

Après 7 saisons consécutives à l’AS Monaco, Andrea Raggi est parti de la Principauté à l’issue de son contrat, en juin 2019. Il a cependant gardé une dent dure contre le club du Rocher.

AS Monaco : Andrea Raggi déplore sa fin sans honneur sur le Rocher

Andrea Raggi a défendu les couleurs de l’AS Monaco entre 2012 et 2019. Grâce à son caractère et sa détermination à ne rien lâcher, il était apprécié de ses coéquipiers et de son ancien entraineur Leonardo Jardim. Les dirigeants monégasques aussi aimaient son état d’esprit. Le polyvalent défenseur (central ou latéral) n’était pas un super joueur, mais il mouillait le maillot. À la fin de son bail avec l’ASM, le 30 juin 2019, Andrea Raggi a été laissé libre. Rentré dans son pays natal en Italie, il n’a pas trouvé de club où rebondir depuis un an. Dans une interview accordée à Nice-Matin, l’arrière de 36 ans estime qu’il a été jeté par l’AS Monaco. Il s’attendait en effet à un hommage mérité du club Princier lors de son départ. « Je suis rentré en Italie, l'histoire s'est finie par un communiqué sur le site internet du club », a-t-il déploré, alors qu’il « aurait aimé une autre fin ».

Raggi a mal au coeur pour ce que l'AS Monaco lui a fait

Andrea Raggi assure que l’ancien vice-président Vadim Vasilyev lui avait pourtant « promis que ça ne se terminerait pas comme ça ». N’ayant pas eu le droit à une haie d’honneur ou un tonnerre d’applaudissements des supporters au stade Louis-II lors de son départ, le défenseur transalpin estime avoir été « tué et jeté à la poubelle » par l’AS Monaco. « Ça fait mal au coeur. Je le prends personnellement, mais comment le prendre autrement ? Je l'aime ce club », a conclu Andrea Raggi. Ce dernier a joué 230 matchs officiels sous le maillot de l'ASM.