OM Mercato : La piste Daler Kouziaïev prend de l’épaisseur

Annoncé lundi en France, l’intérêt de l’OM pour Daler Kouziaïev est également connu en Russie. Pour Vincent Tanguy, l’Olympique de Marseille réaliserait un bon coup en signant le joueur du Zénith Saint-Pétersbourg.

La Russie confirme l'intérêt de l'OM pour Daler Kouziaïev

En quête d’un milieu de terrain pour anticiper un départ de Morgan Sanson, l’OM aurait jeté son dévolu sur Daler Kouziaïev, joueur du Zénith Saint-Pétersbourg, club anciennement entraîné par André Villas-Boas (2014-2016). D’ailleurs, le technicien portugais pousserait pour que les recruteurs olympiens signent le joueur en fin de contrat cette saison. L’intérêt de l’OM pour le Russe de 27 ans est également évoqué en Russie. « L’info est aussi sortie dans la presse russe », a assuré Vincent Tanguy, spécialiste du football russe pour le site Footballski.fr, interrogé par Le Phocéen, avant d’estimer que « c'est vraiment intéressant ».

Pourquoi signer l’international russe ?

Vincent Tanguy s’est ensuite épanché sur le profil de Daler Kouziaïev, qui « est arrivé au Zénith après le départ de Villas-Boas, et on a découvert un milieu très polyvalent qui sait à peu près tout faire, que ce soit en 6, en 8 ou sur les côtés ». Le confrère a ajouté que les qualités principales de l’ancien joueur du Terek Grozny « sont une grosse qualité de passe et un gros impact dans les duels grâce à son caractère affirmé ». Joueur qui « s'avère très utile pour un coach », ce qui est « d'ailleurs le cas du sélectionneur russe qui en a fait l'un de ses joueurs de base » le polyvalent milieu de terrain « ferait… une très bonne alternative à l'OM en cas de départ de Sanson », a estimé Vincent Tanguy. L’Olympique de Marseille va cependant devoir affronter la concurrence du Valence FC et de Hoffenheim, également attirés par le profil du Russe.