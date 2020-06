FC Lorient : Bradley Locko débarque au Stade de Reims (Off.)

Bradley Locko vient de quitter le FC Lorient pour signer au Stade de Reims. Sur stadedereims.com, le jeune latéral gauche a expliqué qu’il avait une bonne raison de s’engager avec les Stadistes.

Bradley Locko quitte les Merlus

Lié par un contrat aspirant d’un an (plus deux ans en option), Bradley Locko a décidé d’abandonner le FC Lorient pour relever le challenge du groupe Pro 2 du Stade de Reims. Un choix surprenant vu que les Merlus, 1ers de Ligue 2 cette saison, sont promus en Ligue 1 la saison prochaine. Ce fils d’une ancienne joueuse de foot en D2 au Congo aurait donc pu faire ses premiers pas en Ligue 1 avec le FC Lorient.

Le prodige défensif séduit par le projet rémois

Mais le latéral gauche de 18 ans est sûr d’avoir fait le bon choix en s’engageant pour les 3 prochaines années avec le Stade de Reims et s’en est expliqué sur le site champenois. Il dit avoir été convaincu par le projet des Rémois. « Oui on m’a fait part d’approches mais le projet qui m’a tout de suite convaincu, c’est celui du Stade de Reims », a déclaré le natif d’Ivry-sur-Seine avant d’ajouter : « Il y a tout ici pour progresser : à moi de montrer tous les jours avec la Pro2 que je peux aller frapper à la porte du dessus… ». L’ancien joueur des U17 du Montrouge FC est conforté dans son choix par Mathieu Lacour. « Tous les scouts connaissent le gros potentiel de Bradley. Notre cellule recrutement a su se montrer la plus persuasive. […] Bradley a toutes les cartes en main pour franchir un palier en rouge et blanc ! », a assuré le patron du recrutement rémois.