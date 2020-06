LOSC, PSG Mercato : Le choix de Gabriel Magalhaes est connu

Courtisé par plusieurs écuries européennes, Gabriel Magalhaes aurait fait son choix. Fernando Garcia, l’agent du défenseur lillois, vient de dévoiler la préférence du Brésilien.

Gabriel Magalhaes aurait tranché pour son avenir

Gabriel Magalhaes est l’une des révélations de la dernière saison du LOSC. S’il a prolongé son contrat jusqu’en 2023, le défenseur brésilien ne devrait pas arborer les couleurs de Lille la saison prochaine. Devenu un titulaire indiscutable au sein de l’effectif de Christophe Galtier, le joueur de 22 ans est courtisé par bon nombre de clubs européens. Son nom est ainsi régulièrement associé à Everton, Naples et même au Paris Saint-Germain. Aux dernières nouvelles, le défenseur lillois aurait tranché pour son avenir. Selon son agent, le joueur serait intéressé par un challenge en Italie. « Everton a fait une proposition à Lille au début, tandis que Napoli l’a fait plus tard. Gabriel aime Napoli en tant qu’équipe et Gennaro Gattuso en tant qu’entraîneur », a confié Fernando Garcia au micro d’Area Napoli.

Futur successeur de Koulibaly à Naples ?

Pour le représentant de Gabriel Magalhaes, la balle est désormais dans le camp du LOSC. « Nous attendons que Lille nous fasse savoir si elle a l’intention de continuer avec Gabriel », a souligné Fernando Garcia. Gérard Lopez, le boss des Dogues, a toujours indiqué qu’il ne lâcherait son défenseur qu’en cas de jolie offre pour celui-ci. Si Naples parvient à boucler l’affaire, Gabriel Magalhaes devrait prendre la succession de Kalidou Koulibaly. Le défenseur sénégalais bénéficie d’un bon de sortie cet été. Il est notamment courtisé par le PSG où il est présenté comme le successeur de Thiago Silva. Le Brésilien ne sera pas conservé par Paris comme l’avait annoncé Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale.