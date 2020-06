FC Nantes : Le point mercato du coach Christian Gourcuff

Le FC Nantes est encore loin d’avoir terminé son mercato. C’est ce qu’a indiqué Christian Gourcuff. Le coach du FCN s’est exprimé sur l’activité de son club durant le marché des transferts.

Christian Gourcuff attend encore du renfort cet été

Le mercato international n’a pas encore ouvert ses portes mais le FC Nantes a déjà bouclé de jolis coups. Le club a notamment recruté deux joueurs en fin de contrat. Libres cet été, Pedro Chirivella (Liverpool) et Jean-Charles Castelletto (Stade Brestois) se sont engagés avec les Canaris. En conférence de presse mercredi, Christian Gourcuff a dévoilé la stratégie du club pour le mercato. « La première étape, c'est de signer des joueurs libres (…) Le but n'est pas de chambouler tout l'effectif, même si on sait que l'on a des manques à combler sur certains postes, que l'on avait déjà ciblés la saison dernière », a-t-il expliqué selon les propos rapportés par Ouest France. Le coach du FC Nantes a également admis que le club attendait encore un attaquant. « Il faut trouver un joueur qui apporte au groupe. Il faut qu'il s'intègre dans le collectif que l'on souhaite mettre en place », a-t-il souligné.

Gourcuff tranche pour Moses Simon et Imran Louza

Dans sa sortie, Christian Gourcuff s’est également exprimé sur la situation de Moses Simon et Imran Louza. Prêté avec option d’achat la saison dernière, le Nigérian sort d’une bonne saison avec les Canaris (9 buts et 8 passes décisives). Le nom de l’ailier de 24 ans, qui vient de voir son option d’achat levée, est courtisé par quelques clubs dont le Stade Rennais. Quant au jeune milieu de terrain, il est l’une des belles promesses du FC Nantes. Leur entraîneur, qui compte s’appuyer sur eux, ne ferme toutefois pas la porte à leur départ. « Concernant Louza et Simon, la porte est fermée. Mais parfois, les portes s’entrouvrent (…) Après, si le Real Madrid vient… On ne peut jamais dire jamais. Mais pour moi ce n’est pas envisageable », a déclaré le coach canari.