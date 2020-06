RC Lens Mercato : Kakuta, l'offre du Racing Club dévoilée

Le RC Lens tient un accord avec Gaël Kakuta pour un contrat de trois ans. Le Racing Club doit donc maintenant convaincre Amiens SC. Cependant, L’Équipe révèle que l’offre des Lensois est loin du compte.

RC Lens : La dernière offre pour Kakuta estimée à 2,8 M€

Le RC Lens et Amiens SC n’ont toujours pas trouvé d’accord pour le transfert de Gaël Kakuta. Ce dernier s’est pourtant déjà entendu avec son club formateur sur la base d’un pré-contrat de trois saisons, si l’on en croit le quotidien sportif. Les dirigeants du club picard exigent un montant de 5 M€ pour céder leur milieu offensif, recruté à 3 M€ au Rayo Vallecano (Espagne) l’été 2019. Pour l’instant, les Amiénois n’ont pas revu leur tarif à la baisse. Or, la source indique que la dernière proposition du Racing Club de Lens est de 2,8 M€, soit la valeur de Gaël Kakuta selon Transfermarkt. Du coup, les négociations sont bloquées, car l’offre des responsables des Sang et Or est encore loin des attentes de leurs homologues du Sporting Club. Espéré par les supporters du RC Lens, l’ancien joueur de Chelsea pourrait filer dans un autre championnat. Il est sollicité aussi par Shabab Al-Ahli, un club des Émirats arabes unis.

Amiens SC va-t-il renoncer au transfert de Gaël Kakuta ?

Il faut rappeler qu’Amiens SC est relégué en Ligue 2, à l’issue de la saison arrêtée après 28 journées. Néanmoins, le Conseil d’État a remis en cause la décision de la Ligue de Football Professionnel reléguant le club picard. Du coup, le président Bernard Joannin entretient le mince espoir de jouer en Ligue 1 en 2020-2021, dans l’attente de la décision définitive de la LFP. Une décision qui concerne Gaël Kakuta, car elle pourrait influencer son avenir. Notons qu’il est sous contrat en Picardie jusqu’en juin 2022. Et si Amiens SC est maintenu en Ligue 1 (formule à 22 clubs), le club pourrait décider de ne plus transférer le joueur de 29 ans cet été.