As Monaco Mercato : Paul Mitchell nommé directeur sportif

C’est officiel, l’AS Monaco a nommé Paul Mitchell au poste de directeur sportif. Il prend la place de Michael Emenalo parti du Rocher l’été dernier.

AS Monaco : Qui est Paul Mitchell, le nouveau patron de la direction sportive

Le nouveau directeur sportif de l’AS Monaco se nomme Paul Mitchell. Le dirigeant monégasque est en provenance de l’écurie Red Bull où il occupait le poste de directeur technique de la division football de la marque. Il était en charge du RB Leipzig (Allemagne), de New York Red Bull (MLS) et Red Bull Bragentino (Brésil), après avoir été responsable du recrutement et du développement à Leipzig. Paul Mitchell rejoint l’AS Monaco pour prendre en charge la direction sportive du club. Selon la précision de l’AS Monaco, Paul Mitchell (38 ans) travaillera sous la direction d’Oleg Petrov et sera en charge de l’ensemble de la politique sportive de l’AS Monaco, de l’Academy au groupe professionnel, et du Cercle Bruges. L’ancien défenseur anglais né à Manchester n’arrive pas seul dans la Principauté. Il est accompagné de Laurence Stewart, nouveau responsable du recrutement et du développement sportif. Les deux hommes se connaissent bien car ils ont travaillé ensemble chez Red Bull.

Paul Mitchell heureux de s'engager avec l'AS Monaco

Le nouveau directeur sportif de l’ASM a livré ses premières impressions après sa signature. Il déclare qu’il « se réjouit de venir à l’AS Monaco et remercie Oleg Petrov et le club du Rocher pour leur confiance ». Paul Mitchell a également « remercié Red Bull pour les années passées à leurs côtés ». « Je suis impatient de prendre mes fonctions, de rencontrer les équipes et de commencer à travailler ensemble pour développer le projet et mettre en place une philosophie durable pour le club », a-t-il laissé entendre pour finir.

Oleg Petrov attend beaucoup du nouveau directeur sportif

Le Vice-Président Directeur Général de l’AS Monaco a aussi réagi à la nomination de l’ex-directeur du recrutement à Southampton puis de Tottenham. « C’est une grande satisfaction d’accueillir Paul Mitchell , après plusieurs années pleines de succès avec Red Bull. Il va apporter ses compétences dans la détection, le recrutement et le développement de nos joueurs, depuis l’Academy jusqu’à l’équipe première. Je suis convaincu que l’arrivée de Paul permettra de renforcer significativement notre projet », a déclaré Oleg Petrov.