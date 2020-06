PSG : LDC, Nasser Al-Khelaïfi réagit à la nouvelle formule

Le PSG jouera le « Final 8 » de la Ligue des Champions à Lisbonne au Portugal. Nasser Al-Khelaïfi livre son impression sur la formule retenue par l’UEFA pour les quarts de finale et demi-finales.

Le PSG connaîtra son adversaire des quarts de finale le 10 juillet

Le PSG, l’Atalanta Bergame, le RB Leipzig, l’Atlético Madrid et les 4 autres clubs qui seront qualifiés à l’issue des 8es de finale retour de la Ligue des Champions se retrouveront à Lisbonne afin d’y disputer les confrontations à élimination directe dénommées « Final 8 », entre le 12 et le 15 août. L’UEFA a sorti cette formule pour éviter les matchs aller et retour qui rallongeraient la compétition déjà retardée par la crise sanitaire créée par la pandémie de Covid-19. Outre les quarts de finale, les demi-finales également se disputeront en un match sec, les 18 et 19 août, dans la capitale portugaise. Le tirage au sort du « Final 8 » est prévu le 10 juillet à Nyon en Suisse. Il faut noter que les 8es de finale retour qui reste à jouer, les 7 et 8 août, sont les suivants : Bayern-Chelsea, FC Barcelone-Naples, Juventus-OL et Manchester City-Real Madrid.

Nasser Al-Khelaïfi apprécie bien la formule « Final 8 »

Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, apprécie la formule retenue par l’Union des fédérations de football européennes. Il a tenu « à saluer le travail accompli par l'UEFA pour permettre à tous les clubs engagés de finir la Ligue des Champions ». Le boss des Rouge et Bleu n’a pas de doute que « cette formule inédite sera passionnante et riche en émotions ». En conclusion, le dirigeant qatarien a promis que les joueurs et le staff technique du Paris Saint-Germain « vont tout mettre en oeuvre avec le talent et le professionnalisme qu'on leur connaît, pour être prêts à relever le défi européen qui les attend ». Rappelons que l’équipe de Thomas Tuchel reprend les entrainements dès le lundi 22 juin.