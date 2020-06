Montpellier HSC : Futur stade, le candidat Altrad se prononce

Le Midi Libre a organisé un débat sur le projet de construction du nouveau stade du Montpellier HSC. Un des colistiers de Mohed Altrad a donné l’avis du candidat sur le sujet.

Montpellier HSC : Mohed Altrad d’accord avec le projet de nouveau stade

Le Montpellier HSC envisage de construire un nouveau stade digne d’un club moderne et ambitieux. Un sujet sur lequel les candidats aux élections municipales de la région héraultaise sont régulièrement invités à se prononcer. Après Michael Delafosse qui a récemment validé le projet, c’est au tour d’un colistier de Mohed Altrad de révéler la position du candidat. Ce dernier s’est d’abord déclaré favorable à la construction du futur stade des Montpelliérains parce que la Mosson n'est selon lui plus digne d’un club professionnel de Ligue 1 Conforama. L’allier de Mohed Altrad a ensuite relevé « plusieurs aspects très importants à souligner » pour la construction du futur stade du Montpellier HSC, à savoir l’accord de « tous les autres maires de la métropole » montpelliéraine, le caractère écologique du futur stade et son financement « à 100% par le privé ».

Un référendum pour la construction du stade Louis Nicollin ?

Le colistier de Mohed Altrad s'est enfin dit convaincu que le futur stade du Montpellier HSC « est un projet important pour les Montpelliérains ». Le candidat aux élections municipales préconise « un référendum d’initiative citoyenne pour trancher sur différents points, dont la localisation du stade ». Le futur stade devrait porter le nom de Louis Nicollin (fondateur de Groupe Nicollin), défunt père de l'actuel président Laurent Nicollin.