Euro 2021 : Le nouveau calendrier des Bleus devoilé

Le comité exécutif de l'UEFA, qui s'est réuni aujourd'hui, a établi le nouveau calendrier de l' Euro 2021, récemment repoussé d'un an en raison de la pandémie de Covid-19.

Entrée en lice de la France à l'Euro 2021 le 15 juin

L'Equipe de France et les autres nations qualifiées pour l'Euro 2020 - désormais 2021 - sont fixées. La compétition débutera le 11 juin prochain. Comme initialement prévu, la Turquie et l'Italie ouvriront les festivités. La France effectuera son entrée dans la compétition le 15 juin à Munich contre l'Allemagne. Quatre jours plus tard, elle affrontera un barragiste dont l'identité n'est pas encore connue, ces barrages n'ayant pas eu lieu. Enfin, le 23, les Tricolores se déplaceront à Budapest pour y affronter le Portugal.

Si tout va bien, les Bleus joueront le huitième de finale entre le 26 et le 29 juin. Les quarts de finale auront lieu les 2 et 3 juillet, les demi-finales les 6 et 7 juillet, et le tournoi se clôturera par la grande finale à Wembley le 11 juillet 2021. Avant cette échéance, la France défiera la Suède, la Croatie, et le Portugal deux fois chacun en Ligue des Nations, entre septembre et novembre 2020. Reste à voir si les matchs amicaux prévus en mars 2021 contre l'Ukraine et la Finlande sont maintenus.