Nîmes Olympique : Reynet, les Crocos négocient son transfert

Nîmes Olympique cherche un gardien de but pour prendre la place de Paul Bernardoni. Les Crocos se seraient lancés aux trousses de Baptiste Reynet du Toulouse FC.

Nîmes Olympique repoussé pour Jérôme Prior

Prêté au Nîmes Olympique lors des deux dernières saisons (2017-2019), Paul Bernardoni a été transféré par Bordeaux au Angers SCO. Du coup, le club gardois lui cherche un successeur. Les recruteurs des Crocos ont visé Jérôme Prior de Valenciennes FC, mais le club de Ligue 2 ne souhaite pas lâcher le gardien de but de 24 ans. « Il a un contrat et nous voulons le garder. Je vais tout faire pour travailler avec lui à Valenciennes la saison prochaine. Il a aussi une prolongation de contrat faite par le club », a fait savoir Jérémie Janot, le coach des portiers du VAFC.

Discussions entre Nîmes Olympique et Toulouse FC pour Reynet

Face au refus du club nordiste, les Nîmois se sont tournés vers Baptiste Reynet. Ce dernier est relégué en Ligue 2 avec le Toulouse FC. Les Crocos souhaitent donc profiter de la relégation des Violets pour leur arracher leur dernier rempart. Manu Lonjon confirme l’intérêt de Bernard Blaquart pour le gardien de but de 29 ans. Des négociations sont même entamées entre les responsables du Nîmes Olympique et leurs homologues toulousains. À défaut d’un transfert sec, les Crocodiles songeraient à se faire prêter les services de Baptiste Reynet, avec une option d’achat. Pour mémoire, le natif de Romans-sur-Isère est sous contrat au Téfécé jusqu’en juin 2022 et sa cote sur le marché est évaluée à 2,4 M€.