AS Monaco Mercato : Le PSG tient la réponse pour Ben Yedder

Le nom de Wissam Ben Yedder est sur les tablettes du PSG et de Manchester United. Vu l’intérêt que suscite le buteur de l’AS Monaco, Oleg Petrov a fait connaitre la décision du Club du Rocher.

L'AS Monaco : pas question de transférer Ben Yedder

Avant le transfert définitif de Mauro Icardi, le PSG avait coché le nom Wissam Ben Yedder de l’AS Monaco, pour prendre la place d’Edinson Cavani en fin de contrat. En quête d’un attaquant décisif, Manchester United est également intéressé par les services de l’avant-centre monégasque. Face aux intérêts pour ce dernier, le vice-président directeur général de l’ASM a clarifié la position du club. « Nous voulons toujours garder Wissam Ben Yedder. Il est un grand atout pour le club, un grand pro », a-t-il répondu dans une interview sur RMC Sport. « Nous nous attendons à ce qu’il reste à Monaco. Il n’est pas question qu’il quitte le club », a insisté Oleg Petrov. Le Paris Saint-Germain et les Mancuniens sont ainsi prévenus.

Wissam Ben Yedder, le buteur de l'AS Monaco

L’AS Monaco a recruté Wissam Ben Yedder au FC Séville à 40 M€ en août 2019. Et il n’a pas mis longtemps à s’imposer sur le Rocher et en Ligue 1 où il avait déjà joué avec le Toulouse FC (2010-2016). L’International français a marqué 18 buts et délivré 7 passes décisives en 24 matchs disputés en Ligue 1 la saison dernière. Il a ainsi fini 2e meilleur buteur du championnat avec le même nombre de buts que Kylian Mbappé du PSG. Lié à l’AS Monaco jusqu’en juin 2024, le natif de Sarcelles vaut toujours 40 M€ sur le marché selon Transfermarkt.