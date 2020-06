Stade Rennais Mercato : Caen, Jordan Tell a pris sa décision

Prêté depuis l'été dernier au SM Caen, Jordan Tell va retourner au Stade Rennais cet été. Mais l’attaquant de 22 ans aurait fait passer un message clair aux dirigeants bretons.

Stade Rennais : Jordan Tell ne veut pas être prêté

Durant le dernier mercato estival, Jordan Tell a été prêté par le Stade Rennais au Stade Malherbe de Caen. Mais ce prêt en Ligue 2 ne fut pas une réussite à son goût et l’attaquant de 22 ans ne veut plus revivre cela. Selon les informations de L’Équipe, Jordan Tell a fait savoir aux dirigeants bretons qu’il ne souhaitait plus être prêté. Le jeune attaquant n’envisage que deux solutions pour la suite de sa carrière. Il souhaite soit partir de Rennes via un transfert définitif, soit rester au sein du club breton où son contrat expire en juin 2022.

Trois clubs sur ses traces

Prêté à Caen, Jordan Tell a très peu joué cette saison en raison d’une grave blessure contractée en septembre dernier. Il n'a disputé que 5 rencontres de Ligue 2 avant l’arrêt définitif du championnat en raison de la crise du coronavirus. L'attaquant du Stade Rennais conserve tout de même une belle cote sur le marché des transferts. Le SM Caen souhaite conserver le Guadeloupéen. L’AS Nancy Lorraine et Valenciennes FC seraient également sur ses traces.