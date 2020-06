ASSE Mercato : le LOSC se retire du dossier Denis Bouanga

Denis Bouanga, le meilleur buteur de l’ ASSE, ne serait plus sur la liste des joueurs convoités par le LOSC. Le club nordiste se serait tourné vers un autre ailier pour se renforcer.

ASSE : Le LOSC abandonne la piste Bouanga et vise Ounas

L’ASSE attend une offre colossale pour Denis Bouanga afin de le transférer. Le club ligérien n'envisage pas d'ouvrir des négociations en dessous de 15 M€ pour son buteur. En quête de renforts offensifs, le LOSC et le Stade Rennais ont coché le nom du Gabonais. En Espagne, le Betis Séville a fait de ce dernier sa priorité cet été. Mardi, France Football a révélé l’intérêt de l’AS Rome pour Denis Bouanga. Mais Lille OSC s’est finalement retiré du dossier du joueur décisif de l’ASSE selon les informations de La Voix du Nord. Les Dogues explorent désormais une nouvelle piste menant vers Adam Ounas. Prêté à l’OGC Nice la saison dernière, le joueur de 23 ans est sous contrat avec Naples jusqu’en juin 2022 et sa valeur est estimée à 8 M€.

Adam Ounas, un dossier compliqué pour le LOSC !

Cependant, le transfert du Franco-Algérien s'annonce difficile. Son gros salaire au Napoli pourrait par exemple être un obstacle pour le LOSC. « La piste menant à Adam Ounas est réelle, mais compliquée », a indiqué la source. En plus, l’ailier formé chez les Girondins de Bordeaux « ne veut plus, à priori, être prêté ni faire partie d’un deal en cas de départ de Victor Osimhen à Naples », d’après le média régional. Contrairement à Denis Bouanga, auteur de 10 buts et 3 passes décisives en 26 apparitions en Ligue 1, Adam Ounas a été moins décisif avec le Gym. Il a marqué 2 buts et a délivré 4 passes décisives en 16 apparitions.