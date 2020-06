Ligue 1 : Aleksander Ceferin tacle la décision de la LFP

Mercredi, Aleksander Ceferin s’est de nouveau prononcé sur l’arrêt de la Ligue 1 décidé par la LFP. Le président de l’UEFA s’est exprimé après une réunion du Comité exécutif de l’instance qu’il dirige.

Aleksander Ceferin de nouveau sévère envers la LFP

Plus d’un mois après, la décision de la LFP continue de faire réagir. Aleksander Ceferin a de nouveau fustigé le choix de la Ligue de mettre un terme définitif au championnat. « C'est la décision de la Ligue française, de la Fédération française et évidemment aussi des autorités françaises. Mon opinion personnelle, c'est que la décision a été assez prématurée », a-t-il confié selon les propos relayés par L’Equipe. Cette sortie du patron du football européen devrait encore conforter Jean-Michel Aulas. Le président de l’OL s’est toujours opposé à l’arrêt de la Ligue 1. A noter que le dirigeant slovène s’exprimait après une réunion du Comité exécutif de l’UEFA qui a permis de définir les modalités pour la poursuite des éditions actuelles de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa.

Paris avantagé en C1 ? La réponse de Ceferin

Dans sa sortie, Aleksander Ceferin a été interrogé sur le possible manque de rythme du PSG lors de la reprise de la Ligue des Champions. Le président de l’UEFA reste perplexe. « Pour moi, la saison en cours est très spéciale, les ligues ont fini différemment avec certaines qui ont repris. Il est donc difficile de voir un avantage ou un désavantage pour le PSG », a-t-il déclaré. Le Paris Saint-Germain est qualifié pour les quarts de finale de la C1. L’OL de son côté doit encore sécuriser son ticket pour les quarts. Lyon a en effet son huitième retour à jouer contre la Juventus de Turin.