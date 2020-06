Nîmes Olympique : Bientôt l'officialisation pour Benrahou ?

Prêté avec option d’achat la saison dernière, Yassine Benrahou devrait encore évoluer avec le Nîmes Olympique la saison prochaine. Selon Manu Lonjon, les Crocos auraient déjà levé l’option d’achat du milieu prêté par les Girondins de Bordeaux.

Yassine Benrahou parti pour rester au Nîmes Olympique

Arrivé au Nîmes Olympique l’été dernier, Yassine Benrahou ne devrait pas rentrer à Bordeaux. Auteur de deux buts et trois passes décisives en 10 matches, le jeune milieu de terrain devrait rester dans le Gard la saison prochaine. Aux dernières nouvelles, son transfert à Nîmes aurait déjà été bouclé. Pour Manu Lonjon, il ne reste plus qu’à attendre l’officialisation du club occitan. « Nîmes a levé l’option d’achat d’1,5M€ pour Yassine Benrahou. On peut raisonnablement dire que c’est un super coup pour Nîmes. Ce qu’il a montré pour les peu de matches qu’il a fait avec Nîmes, il avait été bon. 1,5M€, dans le foot actuel, c’est cadeau », a écrit le spécialiste du mercato mercredi sur Twitter.

Benrahou, une nouvelle vente en vue pour les Girondins

Un autre élément indique d’ailleurs que Yassine Benrahou devrait rester à Nîmes. Le milieu offensif de 21 ans a repris le chemin de l’entraînement avec les Crocos. Il devrait donc bien évoluer sous les ordres de Bernard Blaquart (ou Jérôme Arpinon) la saison prochaine. En cas d’officialisation, les Girondins de Bordeaux réaliseraient leur deuxième vente estivale. Le club au scapulaire a déjà cédé Paul Bernardoni au SCO Angers. Le portier de 23 ans était prêté depuis deux saisons à Nîmes. La vente du gardien de but aurait rapporté près de 8 millions d’euros aux Girondins.