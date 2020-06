OM Mercato : Villas-Boas passe à l’action pour Pape Gueye

Après avoir signé un précontrat avec Watford en janvier dernier en vue de la saison prochaine, Pape Gueye, pourrait rejoindre l'OM d'André Villas-Boas. Le milieu de terrain, en fin de contrat avec le Havre AC, n’a pas envie de rejoindre le club anglais avec qui il avait signé avant de dénoncer le contrat pour des irrégularités supposées.

L’ OM se positionne pour Pape Gueye

En quête d’un renfort dans l’entrejeu, André Villas-Boas, séduit par le profil de Pape Gueye, aimerait le faire venir dans son équipe. Auteur de 2 passes décisives en 25 matches de Ligue 2 avec Le Havre AC cette saison, le joueur français de 21 ans séduit le portugais. Pour espérer rafler la mise, les recruteurs de l'Olympique de Marseille ont directement contacté Watford qui doit normalement recevoir le milieu de terrain havrais le 1er juillet conformément au précontrat signé en janvier dernier. Seulement, l'intéressé ne veut plus aller au club anglais et tente de casser le contrat qui les lie. Selon Manu Lonjon, qui souligne que la piste a été validée par André Villas-Boas lui-même, l' OM est prêt à formuler une offre comprise entre 2 et 3 millions d’euros, espérant être favorisé par l’ancien Marseillais Éric Roy, l’actuel directeur sportif de Watford.

Olympique de Marseille : 2 difficultés sur la piste du Havrais

Mais l’affaire est encore très loin d’être pliée pour l’ OM. En effet, plusieurs autres clubs de Ligue 1 sont également attirés par le profil de Pape Gueye. Ces concurrents voudraient profiter de son refus d'aller à Watford pour le signer. Il s’agit du SCO Angers, du FC Nantes et du RC Strasbourg. Aussi, l’offre de l’Olympique de Marseille pourrait ne pas convaincre Watford. Le club anglais a fixé la barre à 5 millions d'euros pour le transfert du milieu de terrain de 21 ans qui n'est pas vraiment son joueur.