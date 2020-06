SRFC Mercato : Des nouvelles du dossier Eduardo Camavinga

Eduardo Camavinga du Stade Rennais SRFC fait rêver le Real Madrid. Le club espagnol voudrait mettre la main sur cette pépite du milieu de terrain mais pourrait être mis en difficulté par le club breton. Rennes cherche à faire signer un nouveau contrat au joueur, lequel contrat devrait corser les conditions de son départ.

Le Stade Rennais veut prolonger Eduardo Camavinga

Au mercato estival, la priorité du Real Madrid est bien d’enrôler Eduardo Camavinga. Le milieu de terrain plait énormément à Zinedine Zidane qui voit en lui le futur patron du milieu de terrain madrilène. Selon le quotidien espagnol AS, le Stade Rennais désirerait prolonger son joueur de 17 ans dès la semaine prochaine, faisant ainsi augmenter considérablement sa valeur marchande (actuellement aux alentours de 50 millions d’euros). Avec le passage du Covid-19, même la Casablanca ne serait sûrement pas en mesure de pouvoir faire une offre à la hauteur de ce qu’attendent les Hermines pour leur pépite.

SRFC : Une saison pleine pour Eduardo Camavinga

Déjà utilisé à 7 reprises en championnat lors de l’exercice 2018-2019, cette saison a été exceptionnelle pour Eduardo Camavinga. Le natif de Miconje a pris part à 36 rencontres, et s’il n’a inscrit qu’un seul but et délivré que 2 passes décisives, il aura tout de même été l’un des grands artisans de la bonne saison du club breton, en profitant pour livrer deux matchs déjà référence, face à l’Olympique Lyonnais et au Paris Saint-Germain.