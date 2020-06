OL : Un renfort pour la défense de l’Olympique Lyonnais !

6 mois après sa grave blessure au genou, Oumar Solet est enfin de retour à l' OL. Désireux de recruter de nouveaux défenseurs cet été, Rudi Garcia voit une solution s'offrir à lui pour la saison prochaine.

OL : Rudi Garcia pas satisfait de ses défenseurs

4ème meilleure défense de Ligue 1 cette saison, l’Olympique Lyonnais devrait s’activer pour recruter un défenseur central lors de ce mercato estival. Ne disposant que de Jason Denayer, Marcelo et Joachim Andersen à ce poste, Rudi Garcia, non satisfait de leurs performances, souhaite l'arrivée de nouveaux joueurs. L'entraîneur français a fait passer un message aux dirigeants de l' OL en déclarant « on a besoin de leadership, mais on regarde des défenseurs jeunes, plutôt qu’expérimentés ». Diego Godin, l’une des cibles du club pourrait apporter ce leadership, mais pour l’instant, l’ex-entraîneur marseillais devra se contenter du retour de la pépite Oumar Solet. Le natif de Melun, victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche en janvier, a posté sur son compte Twitter des photos de sa reprise à l’entrainement avec l'Olympique Lyonnais.

Lyon : Oumar Solet a besoin de temps de jeu

Prêté à l’Olympique Lyonnais en janvier 2018, c’est en juillet que le jeune Oumar Solet rejoindra le club rhodanien définitivement, contre un chèque de 550 000 euros. En trois saisons, le défenseur de 20 ans n’aura cependant pas vraiment eu sa chance avec l’équipe première et n’a été utilisé qu’à 4 reprises.