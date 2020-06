AS Monaco : Leonardo Jardim, Dmitri Rybolovlev sort du silence

Viré, puis de retour pour être à nouveau viré. Tel est le résumé de l’aventure monégasque de Leonardo Jardim ces deux dernières années. Dmitri Rybolovlev lui est tout de même reconnaissant d’avoir sauvé le club de la relégation.

Rybolovlev vante les mérites de Leonardo Jardim

« Je continue de penser que ma décision de rappeler Leonardo était juste. Je lui suis reconnaissant d'avoir alors accepté la proposition de revenir, et d'avoir sauvé le club de la relégation. L'objectif à court terme, celui de rester en Ligue 1, a été atteint » a déclaré Dmitri Rybolovlev au sujet de Leonardo Jardim. Arrivé en juin 2014 à Monaco, le tacticien portugais a disputé 233 matchs sur le banc monégasque (127 victoires, 51 matchs nul et 55 défaites). Après avoir réussi à mener le club de la principauté jusqu’au titre de champion de France et en demi-finale de Ligue des Champions (2016-2017), la saison 2018-2019 commence très mal avec seulement 1 victoire lors des 12 premiers matchs et Leonardo Jardim est démis de ses fonctions. Remplacé par Thierry Henry, le club du Rocher continue son bilan catastrophique (4 victoires, 5 matchs nul et 11 défaites) et il est lui aussi licencié seulement 3 mois après son arrivée. Pour sauver le club alors 19ème de Ligue 1, l’ex-entraîneur du Sporting est alors rappelé et réussi à sauver Monaco de la relégation.

Leonardo Jardim ne pourra cependant pas éviter son deuxième licenciement et se fait remplacer par Roberto Moreno après un nouveau mauvais début de saison. « Les circonstances ont fait que ce n'est pas allé plus loin... Je lui serai toujours reconnaissant pour ce retour, et pour tout ce qu'il a fait au club » a conclu l’actionnaire majoritaire monégasque.