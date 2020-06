OM : Formation, Nasser Larguet est cash avec les jeunes

Les équipes de jeunes de l’ OM ont passé une bonne saison. Mais s’ils veulent être appelés en équipe A de l'Olympique de Marseille, ces jeunes devront se montrer plus performants la saison prochaine.

Bilan satisfaisant pour les jeunes de l’ OM

Cette saison, les équipes des jeunes de l’ OM ont fourni de bons résultats, à l’image de la réserve qui s’est maintenue en N2. Pour les féliciter de leur bonne performance, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont même permis à huit jeunes du centre de formation de signer leur premier contrat professionnel. Satisfait du bilan des jeunes, Nasser Larguet a révélé la clé de leur succès. Selon le directeur du centre de formation de l’ OM, les jeunes ont eu la « chance » de s’inspirer d’ « une équipe première qui marchait bien et qui avait un vrai collectif ». Nasser Larguet a alors conseillé aux jeunes « de regarder ce qui se passait avec les pros » afin d’ « être à la hauteur et préparés à ça » la saison prochaine.

Nasser Larguet durcit les critères de convocation des jeunes en équipe A

Pour le directeur du centre de formation marseillais, dès « la saison prochaine, ils auront intérêt à rentrer dans cet état d'esprit », car seuls les plus performants avec les équipes des jeunes seront convoqués chez les professionnels. « On aura des exigences encore plus fortes. […] Seuls les joueurs qui seront performants avec la N2 pourront prétendre à toucher au plus haut niveau », a prévenu Nasser Larguet sur le site officiel de l’ OM.