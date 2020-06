Stade de Reims : Hassane Kamara, l’OM et son argument massue

Performant au Stade de Reims cette saison, Hassane Kamara est annoncé dans le viseur de plusieurs clubs, dont l’OM et l’OGC Nice. Si les Niçois disposent de plus de moyens financiers, les Marseillais ont pour leur part un argument massue à faire valoir.

L’OGC Nice favori pour Hassane Kamara ?

Le Stade de Reims pourrait ne pas profiter longtemps du talent de Hassane Kamara. Brillant au sein de la meilleure défense de Ligue 1 cette saison, le latéral gauche de 25 ans est au centre d'une grosse concurrence entre l'OM et l’OGC Nice pour ce mercato estival. 5e de Ligue 1, les Aiglons seront présents à la prochaine Ligue Europa et disposent d’un budget mercato estimé à 80 millions d’euros. De quoi attirer facilement l’ancien Toulousain ? Pas vraiment. Selon Le Phocéen, en l’état actuel des négociations, « Reims – qui a refusé une offensive de Wolverhampton à 5 M€ (3 + 2 de bonus) – et Nice ne sont pas encore d’accord… ».

Quel argument pour l’OM dans le dossier ?

Les difficultés de l’OGC Nice dans le dossier Hassane Kamara pourraient permettre aux recruteurs marseillais de reprendre la main. On sait le club marseillais attiré par le profil de l’ancien de Châteauroux pour concurrencer Jordan Amavi, seul latéral gauche de métier de l’effectif olympien depuis le départ de Patrice Evra (novembre 2017). Le média explique que « la principale chance de l’OM, qui ne dispose pas de gros moyens, est son attractivité » liée à son grand retour en Ligue des Champions la saison prochaine. Autrement dit, la concurrence est rude entre les Niçois et les Marseillais pour Hassane Kamara. « Sur le plan financier, les Niçois ont plusieurs longueurs d’avance avec leur budget mercato de 80 M€. Mais, l’OM n’est pas largué pour autant, car il possède l’argument massue de disputer la Champions League », conclut le site.