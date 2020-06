ASSE Mercato : Adil Rami dans l'équipe de Claude Puel ?

Libre de tout engagement, Adil Rami cherche un club pour rebondir. Va-t-il rejoindre l’ ASSE et son ancien coach au LOSC Claude Puel ? Le défenseur a répondu à la question.

ASSE : Adil Rami ne rejoindra pas Puel à l'AS Saint-Étienne

William Saliba étant parti à Arsenal et le contrat de Loïc Perrin n’étant toujours pas prolongé, l’ASSE est en quête d’un défenseur central. Harold Moukoudi, après son prêt à Middlesbrough, ne souhaite pas revenir dans le groupe de Claude Puel qui ne compte pas sur lui. La piste Adil Rami a surgi depuis que ce dernier a déclaré qu’il souhaite rejoindre un club où il y a « un vrai coach, quelqu’un en qui il peut avoir toute confiance ». En effet, il « veut un bonhomme » comme l’entraineur de l’AS Saint-Étienne, sous les ordres de qui il a travaillé au LOSC (2006-2008). L’arrière central de 34 ans a fait savoir que « des clubs l’appellent ». L’ASSE est-elle parmi les clubs qui l’ont contacté ? « Non », a-t-il répondu dans un entretien avec So Foot. D'après l'ex-Tricolore, Claude Puel n’est pas intéressé par ses services, « sinon il l’aurait déjà appelé ».

Adil Rami rêve de jouer encore deux ou trois ans

Adil Rami avait rejoint le FK Sotchi en février 2020 après avoir résilié son contrat avec Fenerbahçe en Turquie. En Russie, il n’a pas joué un seul match jusqu'à l'arrêt du championnat à cause de la pandémie de Covid-19. Le champion du monde 2018 a de nouveau rompu son bail le 27 mai 2020. Malgré tout, il ne compte pas s'arrêter-là. En quête d'un nouveau projet, le natif de Bastia espère jouer encore « deux ou trois ans », avant de prendre sa retraite.